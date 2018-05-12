"Продолжают гибнуть люди" - Меркель выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на Донбассе

Канцлер Германии на церемонии вручения ей премии "Лампада мира святого Франциска" подчеркнула, что нарушения режима прекращения огня происходят на Донбассе каждую ночь.

Канцлер Германии Ангела Меркель выражает глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, заявив, что в зоне конфликта в Донбассе не соблюдается перемирие и продолжают гибнуть люди.

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Об этом она заявила в итальянском городе Ассизи на церемонии вручения премии "Лампада мира святого Франциска" за ее усилия по достижению мира между разными народами, сообщает радио Свобода.

Меркель подчеркнула, что нарушения режима прекращения огня происходят каждую ночь.

По словам канцлера, в рамках так называемого "Нормандского формата" Германия пытается добиться выполнения Минских соглашений об урегулировании в Украине, но пока это не удается.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону создание миротворческой миссии на Донбассе.

10 мая в немецком Аахене состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Порошенко, Меркель и Макрон поддерживают разработку «дорожной карты» выполнения Минских соглашений, которая будет включать привлечение миротворческой миссии ООН для обеспечения компонента по безопасности соглашений.