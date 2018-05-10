«Нормандский формат» без России: о чем Порошенко говорил с Меркель и Макроном

«Нормандский формат» на уровне глав государств – Германии, Франции, Украины и России – в последний раз собирался в октябре 2016 года в Берлине. После этого в Европе стартовала череда выборов, в том числе, в странах-участницах формата, поэтому снова собраться вместе президентам и канцлеру было непросто. Летом 2017 года «нормандская четверка» обсудила ситуацию на Донбассе в телефонном режиме. В частности, речь шла об обмене пленными, прекращении поставок на Донбасс российского вооружения и выполнения минских соглашений в целом. Но, как следовало из дальнейших событий, особых результатов это не дало. Наконец, 10 мая в немецком Аахене, на полях церемонии вручения международной премии Карла Великого, которую присудили президенту Франции Эммануэлю Макрону, Макрон и Меркель встретились с Порошенко.

Сложно назвать это полноценным «нормандским форматом», поскольку на встрече не присутствовала четвертая сторона – Россия. Накануне переговоров канцлер Германии Ангела Меркель даже отдельно уточнила, что это не будет встреча в «нормандском формате» именно из-за отсутствия на ней президента РФ Владимира Путина. Однако и президенту Украины, и европейским лидерам было о чем поговорить друг с другом и без него.

Так, по информации западных экспертов, мнения которых собрали немецкие издания, такой формат переговоров - «неформальная встреча союзников» - необходим, чтобы согласовать общую позицию перед тем, как спорить о чем-то с Путиным. Кроме того, важной темой должно стать обсуждение внутренней ситуации в Украине, в частности, относительно скорости внедрения необходимых реформ. Мол, встреча без России позволит Германии и Франции покритиковать Порошенко, не ослабляя публично его переговорных позиций с Путиным. И еще одна цель этой встречи – попытка восстановить коммуникацию между лидерами «нормандской четверки» после долгого перерыва.

Украина же, со своей стороны, заинтересована в поддержке европейскими партнерами идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе. Дело в том, что Украина и Россия по-разному видят появление и размещение «голубых касок» на Донбассе. И каждая из стран подготовила по этому поводу свой проект резолюции ООН. В частности, в украинском проекте речь идет о том, что миротворцы должны размещаться по всей зоне конфликта, в частности, на российско-украинской границе, а Россия не может участвовать в работе миссии. В то же время в российском проекте предлагается разместить миротворцев только на линии разграничения, то есть оставить границу, как и было, без стороннего контроля, что позволит разным «гуманитарным конвоям» беспрепятственно шастать по украинской территории и обеспечивать пророссийских боевиков оружием…

Впрочем, главная проблема разного видения привлечения миротворцев ООН на Донбасс не в том, что европейские лидеры не могут определиться, какую резолюцию поддерживать. К примеру, Ангела Меркель не раз заявляла, что Германия поддерживает проект Украины. Главная проблема в том, что Россия, как член Совета безопасности ООН, имеет возможность применить вето к украинскому проекту по миротворцам, поскольку обладает этим правом. «Мы четко подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована «дорожная карта» с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас ключевая позиция», - сказал Порошенко после встречи с Меркель и Макроном в Аахене.

Должны, но пока не сильно стремятся. И как раз в этой связи важно возобновление полноценных переговоров в «нормандском формате» на уровне глав государств – торговаться с Кремлем вместе гораздо проще, чем поодиночке.

Собственно, по словам Порошенко, на встрече с Меркель и Макроном удалось согласовать вопросы координации шагов по поводу проведения полноценной встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего – в Париже. «Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «норманнского формата», - заявил Порошенко.

К слову, в Кремле в это же время заявили, что пауза в работе «нормандского формата» действительно затянулась. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос возобновления встреч на уровне глав государств еще не обсуждался. «Пока с российской стороной каких-то разговоров не было. Действительно, пауза уже достаточно большая в «нормандском процессе» возникла по различным причинам. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», - сказал Песков.

А что касается того, чем же придется торговаться с Путиным, словам Порошенко, с лидерами Германии и Франции на встрече в Аахене обсуждался вопрос деоккупации крымского полуострова и новые санкции за организацию и участие в незаконных выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые состоялись 18 марта, в годовщину аннексии полуострова Россией. «Очевидно, мы говорили о деоккупации… Очень тщательно обсудили политику санкций. Санкции должны быть продлены и введены новые дополнительные санкции, особенно для тех, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Крыму, выборов президента Российской Федерации - незаконных выборов в Крыму, о чем свидетельствуют ряд заявлений авторитетных международных организаций и Украины», - заявил он по результатам встречи.

«Мы координируем действия и пакет санкций относительно имплементации Минских договоренностей и прекращения агрессии России на Донбассе, которые неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма», - добавил он.

С другой стороны, России тоже есть, что предложить европейским партнерам, взамен на то, что они закроют глаза на продолжение российской агрессии в Украине и просто, в который раз, выразят обеспокоенность. Речь идет о строительстве газопровода «Северный поток-2» при поддержке Германии. Так, пока Порошенко встречался с Меркель и Макроном в Аахене, рассказывая, что «Украина сейчас имеет более широкую поддержку среди стран Европейского Союза по сопротивлению строительству российского газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море», министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Москве встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток-2» в обход Украины. «Является ли «Северный поток-2» частным коммерческим проектом и поддерживается ли он федеральным правительством? На этот вопрос я могу ответить: да», - сказал Маас.

При этом Лавров заявил, что «руководство РФ и «Газпрома» заявляли, что не против, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину, главное, чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано». «Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы, и мы сегодня об этом сказали нашим германским коллегам», - добавил он.

Кроме того, пока встреча в «нормандском формате» Порошенко, Путина, Меркель и Макрона носит только гипотетический характер, Хайко Маас сегодня в Москве заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров уже согласился на встречу глав МИД стран «нормандской четверки». «Воля всех сторон, которая была объявлена о прекращении конфликта, она была наполнена конкретными шагами, и здесь мы хотим встретиться в формате «нормандской четверки» на уровне МИД, коллега Лавров согласился провести такую встречу», - сказал он.

Немецкий министр также добавил, что данная встреча – важный пункт для того, чтобы «возобновить и придать новую динамику Минскому процессу».

Другими словами, хотя Украина на уровне глав государств и заручилась поддержкой Германии и Франции в противостоянии с Россией, на деле может оказаться, что собственные интересы европейцев окажутся выше украинских.

Татьяна Урбанская