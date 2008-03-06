Янукович передумал: ПР возобновила переговоры в ВР

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что есть все основания для того, чтобы сегодня начать пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам.

В.СТРЕТОВИЧ напомнил, что вчера Партия регионов вышла из переговорного процесса по разблокированию работы ВР.

«Но сейчас переговоры возобновились», - сказал он.

Он отметил, что в связи с этим переносится на 14.00 пресс-конференция представителей «Народной самообороны», которая была запланирована на 11.00.