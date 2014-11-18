За день боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО
В течение дня боевики 28 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, напряженная ситуация сохраняется в Донецком аэропорту и Авдеевке.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«В течение дня террористы осуществили 28 обстрелов позиций украинских войск», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по состоянию на 18.00 самым большим источником напряжения стал район аэропорта «Донецк», а также восточные и юго-восточные окраины населенного пункта Авдеевка.
«Подразделения сил АТО, которые на протяжении длительного времени обеспечивают оборону стратегических объектов и опорных пунктов в этом районе, подвергались террористическим атакам тринадцать раз. Боевики открывали огонь по нашим позициям с использованием стрелкового оружия, артиллерии и минометов. В районе аэропорта зафиксировано также одно боевое столкновение наших войск и боевиков», - отмечает пресс-центр АТО.
Боевики также совершали минометные обстрелы украинских подразделений в Малоорловке, Троицком и Ченухино. С установок «Град» обстрелян населенный пункт Никишино.
В Луганской области под обстрелы бандитов попали блокпосты сил АТО, опорные и наблюдательные пункты вблизи Станицы Луганской, Трехизбенки и Сокольников.
За сутки погиб один и получили ранения девять военнослужащих.
Артиллерия сил АТО наносила точечные огневые удары, направленные на уничтожение огневых точек боевиков. Выполнено 5 огневых задач по местам скопления боевиков.