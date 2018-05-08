Кучма: изменение формата операции на Донбассе принесет "больше порядка"

Кучма заявил, что замена АТО на операцию Объединенных сил на Донбассе не повлияла на переговоры в Минске.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что замена антитеррористической операции на операцию Объединенных сил на Донбассе не повлияла на переговоры в минском формате. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма рассказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, влияет ли замена АТО на операцию Объединенных сил на переговоры сторон в Минске, он заявил: «Нет».

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«Я просто думаю, что будет больше порядка. Вы понимаете, что военный человек начнет там наводить порядок. А там надо серьезно заниматься, надо, чтобы все наши добровольческие батальоны были под одним командованием, Нацгвардия и другие вооруженные формирования были едины», - добавил Кучма.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции на Донбассе и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенными силами.

По словам президента, АТО может быть возобновлено в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 16 мая.