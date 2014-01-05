Чорновол: Били прицельно по голове, причем пытались точно по вискам (видео)

2 недели после нападения известная журналистка и активистка Татьяна Чорновол не разговаривала с прессой, однако она согласилась встретиться с журналистами ТСН и рассказать, что же произошло в ту злосчастную ночь, когда ее избили.

"Я чувствую себя более-менее. Не могу сидеть за компьютером, как начинаю читать текст - у меня начинается головокружение. У меня опять-таки какая-то эмоциональная проблема. Очень быстро возбуждаюсь", - рассказала Чорновол.

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В ночь на 25 декабря Татьяна ехала с Майдана домой, чтобы на следующий день увидеть выступление сына в детском саду. Говорит, когда на Бориспольской трассе заметила, что за ней следят, сразу подумала об аресте. Когда же машину начали таранить - поняла - это - целенаправленное преследование.

На записи с видеорегистратора не слышно ни слова от Татьяны. Она признает, что действительно молчала.

"Я была сконцентрирована, я пыталась выжить, потому что поняла - что события разворачиваются таким образом, что, очевидно, это заказ меня", - вспомнила пострадавшая журналистка.

Главной ее целью в те секунды, говорит Татьяна, было добраться до любого людного места. Бежать из машины она начала, поняв, что ударов авто таки не выдержало.

Когда Чорновол догнали - били профессионально - прицельно по голове, причем пытались точно по висках.

"Я помню, как у меня проседает нос, я помню, как он просто уничтожается. Я не могу понять, почему я стояла с опущенными руками и меня все это время били по лицу", - призналась она.

Татьяна убеждает - нападавшие были уверены, что она мертва, поэтому и оставили ее лежать на обочине.

"В моих легких было много крови. А это значит,что я не дышала определенное время. Некоторое время на холодной температуре и я могла не подняться", - поделилась Татьяна.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Мужчины вытащили Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.