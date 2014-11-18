Путин считает, что США хотят подчинить себе Россию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме Общероссийского народного фронта.

«Вы сказали, что Америка хочет нас унизить, это не так, они не унизить нас хотят, оно хотят подчинить нас, хотят за нас счет решать свои проблемы, хотят подчинить нас своему влиянию. Да, ни у кого это в истории не получалось и ни у кого не получится», - сказал Путин, отвечая на один из вопросов. После этих слов в зале звучали оглушительные аплодисменты.

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В тоже время российский президент считает, что у Соединенных Штатов получается подчинить своему влиянию своих союзников или, «как у нас выражались шершавым языком плакатов – сателлитов».

По мнению Путина, многие союзники США в ущерб собственным национальным интересам пытаются защитить чужие интересы по непонятным основаниям.

«Я даже иногда теряюсь, потому что защита так называемых общих европейских западных ценностей в ущерб собственным национальным интересам, как правило, несет несколько проблем. Во-первых, не понятно, что это за интересы, критериев ведь нет. Это только общие разговоры о демократии, о том о сем. Это же не право на госперевороты, это же не право на геноцид», - сказал Путин.

Он убежден, что за этим стоят геополитические интересы одной страны или группы стран.

При этом Путин считает, что интересы элит этих стран не всегда совпадают с интересами их собственных народов.

«Это большой вопрос. Мы об этом дискутировали с коллегами и много еще будем дискутировать, и в конечном итоге, так же как и курс национальной валюты, все жизнь выстроит нормальным образом. Мы, безусловно, пойдем дальше. Напрягать ситуацию, поверьте мне, никому не хочется, поверьте мне, и в Штатах это никому не нужно, я имею ввиду широкую публику», - сказал Путин.