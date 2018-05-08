Главный урок Второй мировой заключается в том, что каждый сумасшедший диктатор должен быть наказан - Яценюк

Яценюк подчеркнул, что вспоминая о жертвах нацизма, стоит помнить, что «сталинский советский режим был таким же виновником Второй мировой войны»:

Каждый диктатор, который совершает преступления против человечества и мира, должен быть наказан, и это главный урок Второй мировой войны.

Об этом в своем сообщении на Facebook написал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк 8 мая, в День памяти и примирения.

В этот день, когда мы вспоминаем о жертвах нацизма, подчеркнул Арсений Яценюк, стоит помнить, что «сталинский советский режим был таким же виновником во Второй мировой войне»: «Замысел двух диктаторов заключался в совместном порабощении всей планеты. Они вместе начали эту трагическую и разрушительную авантюру».

В те годы украинцы воевали против кровавых диктаторов на всех фронтах – в Украинской Повстанческой армии, в Красной армии, в армиях стран-членов антигитлеровской коалиции, в Европе и в Азии, написал он.

«Мы никому не позволим переписывать историю, перечеркивать подвиг украинского и других народов, присваивать победу над нацизмом, которую одержали народы антигитлеровской коалиции, и тем более прикрывать ею агрессию и захват чужих земель сейчас», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Каждый агрессор должен быть остановлен, осужден и наказан. Таким является главный урок Второй мировой. К сожалению, Сталину удалось избежать тогда ответственности вместе с Гитлером. И это имело огромные негативные последствия для человечества во второй половине ХХ века. Советская империя продолжала свою преступную и кровавую деятельность по всей планете», - написал Арсений Яценюк.

Важно сделать выводы для наших времен, отметил он: «Каждый сумасшедший диктатор, который совершает преступления против человечества и мира, должен быть осужден и наказан».

«Сегодня же вспомним всех, кто боролся с нацизмом. Помянем тех, кто погиб, отдав свою жизнь за победу. Поклонимся светлой памяти тех, кто пал, защищая Отечество в наши дни. Вечная и светлая им память. Почет тем, кто защищает независимость и свободу Украины в эти минуты. Мы выдержим вызовы судьбы и защитим наше будущее», - написал лидер «Народного фронта».