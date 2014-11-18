В Украину 24 ноября приедет миссия ЕС для оценки выполнения второй фазы по упрощению визового режима

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

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По его словам, на этом этапе будут оцениваться: борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, сотрудничество между правоохранительными органами, международное правовое сотрудничество по уголовным делам, защита персональных данных, уважение прав человека, предотвращение дискриминации, свобода передвижения.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Украина завершила первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима, и с сентября активно имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине план действий по либерализации визового режима.