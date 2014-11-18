Задержана часть заказчиков и исполнителей убийства журналиста Веремия

Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в интерью INSIDER. "Мы расследовали убийство журналиста Веремия. Установили лиц, которые его заказывали, убивали. И часть этих людей была задержана, а часть находится в розыске. И один из задержанных, тот, который перед тем, как в него выстрелили, бил его битой, был отпущен судом города Киева под подписку о невыезде", сказал министр.

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На вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать, что виновные в расстрелах будут наказаны в ближайшее время, министр ответил, что "с апреля это дело ведет Генеральная прокуратура". "Мы расследуем несколько эпизодов. По похищению Игоря Луценко, например. По убийству Веремия", - отметил Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля журналист Вячеслав Веремий со своим коллегой возвращались с работы на такси. На перекрестке на машину напали "титушки", вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а журналист умер в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения.