У Яценюка обещают утвердить коалиционное соглашение уже завтра
13:15, 18 ноября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты от «Народного фронта» Леонид Емец отмечает, что завтра в 14.00 начнется финальное заседание рабочей группы, которое должно утвердить окончательный вариант Коалиционного соглашения.
Завтра состоится финальное заседание рабочей группы / УНИАН
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Завтра в 14 начнется финальное заседание рабочей группы, которое должно утвердить окончательный вариант Коалиционного соглашения», - написал Емец.
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Как сообщал УНИАН, в переговорах о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VIII созыва принимают участие представители пяти политических сил: «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщины».
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