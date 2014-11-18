У Яценюка обещают утвердить коалиционное соглашение уже завтра

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завтра в 14 начнется финальное заседание рабочей группы, которое должно утвердить окончательный вариант Коалиционного соглашения», - написал Емец.

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что не согласовывали кадровые предложения Яценюка на переговорах по коалиции

Как сообщал УНИАН, в переговорах о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VIII созыва принимают участие представители пяти политических сил: «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщины».