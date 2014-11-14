Кандидатуру спикера Рады согласуют на коалиционных переговорах
14:04, 14 ноября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что вопрос кандидатуры на должность председателя Верховиной Рады должен обсуждаться всеми членами коалиции.
Кандидатура на должность председателя ВР будет обсуждаться всеми членами коалиции / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
"Я объективно считаю, что Александр Валентинович (Турчинов) - самый профессиональный спикер. Но я так же объективно считаю, что вопрос председателя Верховной Рады должен быть обсужден всеми членами коалиции. Это честно и справедливо", - сказал Яценюк.
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Ранее Луценко заявил, что коалиционное соглашение могут подписать уже в пятницу.
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