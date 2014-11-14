Кандидатуру спикера Рады согласуют на коалиционных переговорах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я объективно считаю, что Александр Валентинович (Турчинов) - самый профессиональный спикер. Но я так же объективно считаю, что вопрос председателя Верховной Рады должен быть обсужден всеми членами коалиции. Это честно и справедливо", - сказал Яценюк.

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Ранее Луценко заявил, что коалиционное соглашение могут подписать уже в пятницу.