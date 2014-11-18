В штабе АТО "отменили" наступление боевиков

Об этом рассказал пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, сообщает Новое Время.

Для штурма необходимы серьезное численное и материально-техническое превосходство, которых сейчас, по оценкам, у боевиков нет.

«Боевики перемещаются по подконтрольным им территориями в штатном режиме, двигаются колоны войск, но речь не идет о том, что вот-вот начнется штурм наших позиций. Таких фейковых сообщений о штурме было уже достаточно много», - говорит пресс-секретарь АТО.

В то же время этом украинская сторона готова к любому развитию ситуации. Есть все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность личного состава и выполнение задач, утверждает Селезнев.

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В данный момент главный враг военных – холод. "Ситуация напряженная: мороз, руки-ноги мерзнут", - говорит пресс-секретарь АТО. Подготовка украинских военных к зиме и обеспечение их униформой нового образца, по его словам, продолжается каждый день. Все поставки идут, в первую очередь, на передовую.

Тем временем, пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заверяет, что штаб АТО предусмотрел все возможные направления атак боевиков, и украинские силовики смогут остановить врага.

«Главные направления возможной агрессии – это Луганский, Донецкий, Дебальцевский. Мы также не уменьшаем внимания с южного направления – Мариупольского, - потому что мы знаем, сколько там сейчас находится сил и техники, в том числе - сколько российских войск дислоцируется на полуострове Крым», - подчеркнул Лысенко.

Пресс-секретарь СНБО также заметил, что «мы видим из последних событий, что враг не идет на открытые атаки, потому что его сразу уничтожают, главным образом идут только обстрелы».