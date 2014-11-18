Яценюк настаивает на «женевском формате» переговоров с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

««Женевский формат» мы считаем одним из ключевых форматов и наиболее приемлемым для решения кризиса украинско-российских отношений», - сказал Яценюк.

Он также добавил, что Украина ценит роль канцлера Германии Ангелы Меркель и Штайнмайера в попытках урегулировать этот конфликт, который угрожает не только Украине, но и мировому порядку и мировой безопасности.

Напомним, во время заседания Совета Безопасности ООН 12 ноября председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев заявил, что Украина призывает Россию, США и Европейский Союз вернуться к переговорам в «женевском формате».

«Мы призываем Россию, США и Европейский Союз встретиться в «женевском формате» для того, чтобы выработать выход из этого тупика и призвать все стороны придерживаться духа и буквы Минских договоренностей. Мы не поддадимся попыткам России навязать признание «лидеров» этих районов в Луганске и Донецке, которых она хочет пригласить на это заседание», - отметил Сергеев.

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При этом он вновь призвал Россию вывести все войска с территории Украины, освободить украинских заложников; начать совместные процедуры по контролю государственной границы, а также - прекратить военные учения рядом с украинской границей.

«Нас крайне беспокоит позиция Россия, которая манипулирует правом народа на самоопределение, и делает это снова. Мы за этим наблюдали в Крыму, и сейчас в России только один приоритет, одна задача - поддерживать сепаратистов, создавать затяжной замороженный конфликт», - сказал Сергеев.

Посол пояснил, что по этой причине Украина и международное сообщество не признают псевдовыбори в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Также дипломат подчеркнул, что поставки Россией военной техники и солдат подрывает перспективы мирного урегулирования.

Однако, МИД РФ считает нецелесообразным возврат к переговорам по украинскому вопросу в женевском формате с участием Украины, России, ЕС и США. Об этом говорится в комментарии МИД России по проблематике урегулирования украинского кризиса, опубликованном 6 ноября на сайте внешнеполитического ведомства РФ.