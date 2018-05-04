НАПК нашло ложь в декларации еще одного нардепа

В НАБУ направлено соответствующее заключение по результатам полной проверки.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованный вывод по результатам полной проверки декларации за 2015 год (исправленной), поданной народным депутатом Андреем Журжием.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК. Нацагентство установило, что субъект декларирования подал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более миллиона гривен.

Читайте такжеМинистр юстиции Петренко прокомментировал дорогой отдых в Турции (фото, видео)«Народный депутат отразил недостоверные сведения относительно начисленного/полученного дохода, полученного им в виде дивидендов и членом его семьи в виде зарплаты, не отразил доход в виде социальных выплат и информацию о наличии корпоративных прав. В целом по результатам полной проверки декларации народного депутата было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

В агентстве напоминают, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

«Утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченный субъекта в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования», - добавили в НАЗК.

Как сообщал УНИАН, следователи НАБУ вивили ложь и в декларации народного депутата Олега Ляшко. Нардеп указал, что продал за 2,2 миллиона свой Merсedes. Однако человек, который якобы его приобрелл, ничего об этом не знает, а подписи в документах поддельные.