Ложь в декларации: НАБУ установила фиктивность продажи авто Ляшко за 2,2 миллиона гривень

Женщина, которой Ляшко якобы продал автомобиль, опровергла факт покупки.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины установили фиктивность продажи нардепом Олегом Ляшко автомобиля, о которой он написал в своей декларации.

Согласно постановлению суда относительно ходатайства прокуроров по делу № 42017000000000994, которое ведется в отношении Ляшко уже более года, в своей декларации нардеп указал доход от продажи автомобиля в размере более 2 миллионов гривен.

Читайте такжеМиллионы долларов за голосование: Онищенко рассказал о том, кто "подкармливал" ЛяшкоОднако свидетель, которому Ляшко якобы продал свой Merсedes Benz S 500L, опровергла факт приобретения указанного транспортного средства у нардепа, подписание по этому поводу каких-либо документов, факт владения транспортным средством и факт передачи Ляшко каких-либо денежных средств, а также предоставления своих документов для оформления на ее имя указанного транспортного средства.

При этом графологическая экспертиза подтвердила, что подпись на документах по переоформлению авто действительно не принадлежит указанному в документах человеку.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что НАБУ также проверяет декларацию Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им свыше 570 тысяч гривен в лотерею.