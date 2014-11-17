Могерини заявляет о трех элементах действий, которые могут привести к позитивному развитию событий вокруг Украины



Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Могерини утверждает, что именно эти три элемента были предметами дискуссии министров иностранных дел относительно того, как может реагировать ЕС на события в Украине.

„Наши действия будут проходить по трем направлениям. С одной стороны, самая большая роль Европейского Союза заключается в том, чтобы сконцентрироваться и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации с военной точки зрения, социальной и экономической точки зрения, а также с гуманитарной точки зрения на востоке”, - сказала она.

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В этой связи главной темой дискуссии, как считает верховный представитель, была тема диалога, не только между ЕС и РФ, но и между Киевом и Москвой, между Киевом и востоком. „Главная дискуссия сегодня была о том, как возобновить диалог с Россией, учитывая то, что Россия является и частью проблемы, и частью ее решения. Это будет одним из вопросов, который мы будем в деталях изучать в ближайшие месяцы”, - сказала Могерини.

Вторым инструментом, который назвала верховный представитель, является экономическое давление, санкции, „которые являются эффективным инструментом широкой стратегии”. „Сегодня мы решили относительно дополнительного индивидуального списка. Решение будет в следующие две недели”, - сообщила она.

Третьей элементом дискуссии относительно действий, которые может осуществить ЕС, Могерини назвала внутренние реформы в Украине. „Мы будем просить политические силы сформировать коалиционное правительство как можно скорее и будем просить новое правительство быть верным реформам, потому что важно гарантировать, что поддержка и помощь со стороны ЕС есть. Эта комбинация трех элементов, возможно, сможет привести к положительному развитию, которого нет на этот момент”, - выразила надежду верховный представитель.