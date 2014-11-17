ЕС просит Украину прописать в коалиционном соглашении пункт об активизации реформ

Об этом она сказала во время встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

Стороны обсудили безопасную ситуацию на востоке Украины и пути возобновления мирных усилий в духе Минских договоренностей. В этом контексте Могерини поприветствовала последовательные меры, предпринимаемые украинской стороной для стабилизации ситуации в государстве, выразив при этом глубокую обеспокоенность постоянным нарушением боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеЕвросоюз еще не определился относительно новых санкций из-за кризиса в Украине

Могерини призвала украинскую сторону предусмотреть в процессе формирования программных документов новой коалиции и правительства Украины необходимость активизации реформ в государстве. Она также подтвердила готовность ЕС оказывать этом соответствующую поддержку.

Климкин призвал Евросоюз усилить ограничительные меры в отношении России. «Расширение санкционного пакета будет свидетельством солидарной реакции Европейского Союза на наглую агрессию РФ против Украины, которая продолжается до сих пор. Надеюсь, что усиление давления на Россию будет способствовать безотлагательному и полному исполнению ею мирных договоренностей», - подчеркнул он. Климкин также отметил важность предоставления Украине военно-технической помощи со стороны государств-членов ЕС.