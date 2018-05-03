Путин намерен использовать выборы в Украине для разжигания хаоса – The Washington Post

Экс-посол США в России убежден, что Западу следует поддержать легитимный и свободный избирательный процесс в Украине.

Кремль будет грубо вмешиваться в процесс выборов в Украине в 2019 году, используя их для разжигания хаоса, беспорядков и дискредитации демократии.

Об этом в своей статье для The Washington Post пишет экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

Читайте такжеСША будут вводить новые санкции против РФ, если она не прекратит вмешиваться в дела Украины - Госдеп

По его словам, российский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против западных либеральных и демократических ценностей, и «линией фронта» в этом конфликте остается Украина.

Автор отмечает, что успех демократического проекта в Украине угрожает выстроенной Путиным системе правления, ведь если украинцы достигнут успеха, то россияне захотят последовать их примеру. Поэтому российский президент глубоко привержен идее подорвать его.

Макфол указывает, что следующая битва в этой глобальной войне идей состоится в ходе выборов 2019 года в Украине. Кремль и его представители будут оказывать поддержку кандидатам, сеять раздор в украинском обществе и подпитывать сомнения в свободе и честности голосования.

Неопределенность по поводу легитимности избирательного процесса может побудить некоторых поставить под сомнение результаты, что потенциально может привести к уличным акциям, поляризации мнений и возможно – к жестоким столкновениям. Многие украинцы, с которыми общался автор, говорят, что эти выборы являются самыми важными и опасными в постсоветской истории Украины.

Дипломат указывает, что Путин намерен использовать эти выборы, чтобы разжигать хаос, волнения и сомнения в демократии. В этой ситуации США и ее союзники должны стремиться к обратному: мирному, легитимному, свободному и честному избирательному процессу.

«Мы не можем оставаться в стороне и просто надеяться на такой результат. Путин занят продвижением своей антидемократической повестки, мы должны углубить свою вовлеченность сейчас, а не только за несколько недель до выборов – чтобы поддержать дело демократии», - заключает он.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Наталье Весельницькой посеять хаос в США заявлением о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.