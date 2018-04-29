По словам американского президента, это мог быть ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.

Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Натальи Весельницький посеять хаос в США заявлением о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

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Об этом сообщает CNN.

По данным американской разведки, сын Дональда Трампа встречался с Весельницькой, чтобы получить от нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако позже заявила, что была информатором и работала на генерального прокурора РФ Юрия Чайку.

По словам американского президента, это заявление могло быть сделано, чтобы посеять хаос у США в ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.