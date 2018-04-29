Путин мог приказать "посеять хаос" в США – Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Натальи Весельницький посеять хаос в США заявлением о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.
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Об этом сообщает CNN.
По данным американской разведки, сын Дональда Трампа встречался с Весельницькой, чтобы получить от нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако позже заявила, что была информатором и работала на генерального прокурора РФ Юрия Чайку.
По словам американского президента, это заявление могло быть сделано, чтобы посеять хаос у США в ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.