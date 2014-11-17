Нобелевский лауреат Варгас Льоса: Украина - пример для других маленьких стран, имеющих таких страшных соседей

Об этом он заявил в интервью 1+1.

"Я приехал поучиться у украинского народа, увидеть, как страна с маленькой армией защищает свою свободу и противостоит такому гигантскому опасному соседу с огромной армией", - сказал писатель.

По его словам, весь мир смотрит на Украину и учится у нее.

"Это пример для других маленьких стран. которые имеют таких страшных соседей", - сказал Варгас Льоса.

Читайте такжеНобелевский лауреат: Украина ведет борьбу за весь свободный мирНапомним, ранее он заявлял, что в Украине ведется глобальная борьба против тирании.

"Я посещаю вашу страну, потому что понимаю, что именно здесь и сейчас происходит глобальная борьба за демократию против тирании. И украинцы ведут эту борьбу не только за себя, но и за всю Европу", - сказал Варгас Льоса во время встрече с президентом Петром Порошенко.

До того он заявил, что интеллектуалы очень критически относятся к путинскому режиму.