Нобелевский лауреат в Киеве: интеллектуалы очень критично относятся к путинской России

Об этом Нобелевский лауреат в литературе Марио Варгас Льоса заявил сегодня во время встречи с украинскими читателями, которая проходила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, сообщает Радио Свобода.

«Если Путин будет стоять на своем и создаст искусственную республику, то существование таких новообразований он использует, чтобы показать провал демократии в Украине», - отметил Марио Варгас Льоса. Он убежден, что общественность должна давить на власть, чтобы эта солидарность была достигнута.

«Однако Европа еще не достаточно мобилизована, ведь не все институты понимают и поддерживают Украину», - добавил он.

Читайте такжеПутин не имеет шансов победить в войне с Украиной - ВаленсаПисатель также подчеркнул, что интеллектуальный мир в США, Европе, Латинской Америке активизировался и стал солидарен с Украиной.

«Интеллектуалы очень критично относятся к путинской России и насилию, которое там царит, и позитивно смотрят на интеграцию, демократизацию Украины. Очень важно, чтобы это движение за интеграцию, демократизацию было успешным, не провалилось несмотря на Новороссию, несмотря на Россию, которая является колонизатором», - сказал Нобелевский лауреат.

Марио Варгас Льоса - Нобелевский лауреат по литературе 2010 года. Получил премию за «картографию властных структур и острое изображение человеческого сопротивления, бунта и поражения», прозаик, драматург, эссеист, философ, публицист, а также политический и общественный деятель. На украинский переведены его романы «Зеленый дом» и «Проделки скверной девчонки», а также несколько рассказов и повестей, которые публиковались в журнале «Всесвит» и сборниках.