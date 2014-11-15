В Украине ведется глобальная борьба против тирании - нобелевский лауреат

Президент Украины Петр Порошенко встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Марио Варгасом Льоса.

Это первой визит всемирно писателя и общественного деятеля в Украину, сообщает пресс-служба президента.

«Я посещаю вашу страну, потому что понимаю, что здесь и сейчас происходит глобальная борьба за демократию против тирании. И украинцы ведут эту борьбу не только за себя, но и за всю Европу», - сказал Марио Варгас Льоса.

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В свою очередь, глава государства отметил, что читал книги лауреата в студенческие годы. «Я читал Ваши книги в студенческие годы и сегодня имею честь общаться с Вами. Спасибо, что Вы поддерживаете нас в эти нелегкие времена», - сказал президент. По его мнению, сегодня «все духовные и интеллектуальные лидеры мира» должны знать, что происходит в Украине. «Ваша моральная поддержка чрезвычайно нужна, и очень важно, чтобы мировые лидеры общественного мнения были сегодня здесь, в Украине, где идет борьба за свободу и человеческое достоинство, за независимость своей страны», - отметил Порошенко.

Варгас Льоса отметил, что увидел в Украине большой проевропейский энтузиазм среди интеллектуалов и молодежи и всех, с кем в эти дни он встречался в Киеве. «Ваша страна, господин президент, сегодня борется за общие европейские ценности, и я Вас уверяю, это понимают интеллектуалы мира, это понимают обычные люди не только во всей Европе, но и в Латинской Америке, где также поддерживают борьбу Украины за свободу и демократию», - сказал лауреат.