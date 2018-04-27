НАБУ показало получение крупной взятки сотрудником СБУ (видео)
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты следственных действий по разоблачению сотрудника Службы безопасности на получении взятки.
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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба НАБУ, как отмечается, учитывая общественный резонанс.
"Национальное бюро публикует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в области миграционной политики", - говорится в сообщении.
25 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ в продолжение сорванной операции по коррупции в миграционной службе в конце прошлого года, 24 апреля задержали сотрудника СБУ на взятке в 47 тысяч долларов.