Саммит G7: Россия должна нести ответственность за агрессию на Донбассе и в Крыму - Госдеп

На саммите в Торонто представители стран G7 заявили, что могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в Украине и Сирии.

Страны G7 едины в намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за агрессию в Украине. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто, которое опубликовано на сайте Госдепа.

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Страні G7 призывают Россию выполнить свои обязательства в Минске по деэскалации насилия и вернуть контроль Украине над Крымом.

"Мы также едины в нашем намерении привлечь Россию к ответственности за действия в Украине. G7 призывает Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений, снизить уровень насилия и вернуть Украине контроль над Крымом", - говорится в сообщении.

На саммите в Торонто страны G7 также отметили, что Россия должна быть конструктивным партнером по Сирии, иначе ее могут привлечь к ответственности.

"Страны G7 согласны с тем, что Россия должна прекратить создавать препятствия на пути мира и соблюдать обязательства, которые она вступила в соответствии с резолюцией 2401 СБ ООН, и заставить режим Асада сделать то же самое", - говорится в сообщении.