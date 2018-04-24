Патриарх автокефальной православной церкви будет избираться в Украине - Порошенко

Президент подчеркивает, что Украинская православная церковь является "матерью" для русской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае предоставления Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.

Об этом Порошенко со ссылкой на договоренность с Вселенским патриархом сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Порошенко подчеркнул, что дело украинцев - выбирать патриарха автокефальной православной церкви. «Государство не будет определять, кто будет патриархом новой церкви, потому что это не государственное дело. Не будет никакого «указывающего перста»: поддержите этого либо не поддержите этого», - заявил он.

«Если мы не воспринимаем, чтобы утверждали украинского руководителя церкви, церковного иерарха в Москве. Это также является четкой договоренности со Вселенским патриархом, что патриарх украинской церкви будет избираться в Украине», - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, «функцию и роль матери-церкви будет выполнять Константинопольский патриархат». Он отметил, что это важно с точки зрения исторической справедливости. «Мы просто возвращаемся к исторической справедливости», - сказал Порошенко и напомнил, что в ближайшее время будет праздноваться 1030-летие Крещения Украины-Руси.

«Тогда, я хочу подчеркнуть, еще не было никакой Русской православной церкви. Если Константинопольская церковь является матерью-церковью для Украины, то украинская церковь является матерью-церковью для России. Ибо отсюда пошла, а не наоборот. И не может мать просить независимость от дочери», - заявил президент.

Глава государства отметил, что важно "не погружаться в церковные дискуссии». «По исторической, духовной и государственной справедливости Украина завоевала и заслужила право иметь украинскую поместную церковь», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.