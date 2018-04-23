НАБУ расследует факты возможного незаконного обогащения экс-главы ГПСУ

По информации Бюро, находясь на должности главы Госпогранслужбы Виктор Назаренко и его семья в период 2015-2016 годов оформили ряд недвижимости общей стоимостью 17,5 миллиона гривень.

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве, возбужденого по фактам возможного незаконного обогащения бывшего председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

По информации Бюро, находясь на должности председателя Госпогранслужбы Назаренко и его семья в период 2015-2016 годов оформили ряд недвижимости общей стоимостью 17,5 миллиона гривень. Отмечается, что за 2015 год общий доход семьи Назаренко составил почти полмиллиона гривен, а их сбережения составили 107 тысяч долларов и 940 тысяч гривень. В 2016 году сумма долларовых сбережений выросла до 209,5 тыс., а гривневых снизилась до 190 тыс. грн. В тот же год семья экс-главы ГПСУ получила доход на общую сумму 845 тыс. грн.

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Также Назаренко задекларировал 2,05 млн грн дохода от продажи квартиры в Киеве площадью 69 кв. м. и 390 тыс. грн от продажи машиноместа на паркинге. Детективы обнаружили, что жена Назаренко не указала в декларации земельный участок в Бориспольском районе Киевской области площадью 0,1 га.

Бюро тоже установило, что в период 2015-2017 годов Назаренко и его семья оформили на себя 9 объектов недвижимости. Кроме того, в ходе досудебного расследования сыщики провели допрос свидетеля, по показаниям которого бывший глава ГНСУ хранит свои средства на банковских счетах, открытых на подставных лиц. Один из таких счетов открыт в банке Львова на неизвестную личность, доступ к информации по которому просили в Бюро, а именно: к сведениям о движении денежных средств; юридического дела клиента, в том числе документов, на основании которых было открыто, закрыто и обслуживался указанный счет; документов, содержащих данные о компьютере клиента и контрагентов, с которого осуществлялось управление проведением соответствующих расчетов, всех имеющихся SWIFT-сообщений и тому подобное.

Суд удовлетворил ходатайство.