Главный пограничник Украины находится в реанимации после вчерашнего обморока в Администрации президента

13:53, 22 июля 2017
Политика
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Назаренко потерял сознание вчера, 21 июля, в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

twitter.com/ukrpravda_news

Руководитель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко до сих пор находится в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Об этом помощник руководителя Государственной пограничной службы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Ночь он провел под наблюдением врачей, пока его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, надеемся, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности", - сказал Слободян.

На вопрос о том, когда Назаренко начнет работать, спикер отметил: "Сейчас он еще проходит обследование, поэтому делать какие-то выводы рано".

Как сообщал УНИАН, Назаренко потерял сознание вчера, 21 июля, в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Администрации президента Назаренко оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы.

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Теги: #пограничник потерял сознание#обморок Назаренко