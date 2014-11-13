Боевики из засады обстреляли колонну сил АТО, ранены 5 бойцов – штаб
18:30, 13 ноября 2014Политика
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Сегодня боевики из засады обстреляли колонну сил АТО.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook, под обстрелами оказались бойцы, которые выполняют задачи в районе Станично-Луганское.
В частности, во время доставки продовольствия и проведения плановой ротации личного состава получили ранения пятетро военных.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО уверенно усложняется - СНБОКак уточняется, боевики из засады обстреляли украинскую колонну военной техники. Вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и снайперских винтовок.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли силы АТО, четверо военных погибли
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