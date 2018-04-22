Климкин расскажет министрам иностранных дел G7 об украинских политзаключенных в РФ

Министр иностранных дел Украины уже встретился в Торонто с исполняющим обязанности госсекретаря США Джоном Саливаном.

Сегодня в Торонто (Канада) в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) состоится специальное заседание относительно незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» буду говорить про украинцев, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломать за открытую проукраинскую позицию», - подчеркнул министр.

По информации МИД, Климкин в Торонто уже встретился с исполняющим обязанности государственного секретаря США Джоном Саливаном. Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии, миротворческие инициативы и дальнейшую поддержку Украины.

Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран “Большой семерки” буду говорить про украинцев, которых незаконно удерживает РФ, в т.ч. о деле Владимира Балуха. Человека пытаются сломать за открытую проукраинскую позицию. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2018 г.

9 апреля сообщалось, что Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.