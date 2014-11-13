Эксперт: Люстрацию могут использовать, чтобы избавиться от неугодных чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Захаров отметил, что особенно несовершенной и нарушающей права человека, является норма о трудовой люстрации, согласно которой безусловному увольнению подлежат те чиновники, которые год и больше работали на должностях за время президентства Януковича.

Захаров также подчеркнул, что еще одним недостатком является то, что решение о трудовой люстрации того или иного должностного лица принимает непосредственно его руководитель.

Правозащитник отметил, что в таком случае люстрация может осуществляться выборочно для того, чтобы избавиться от неугодных работников.

Кроме того, он добавил, что в законе не четко выписана терминология относительно того, с какого уровня руководства подлежит люстрации тот или иной чиновник. “Есть два непонятных понятия. Первое - это самостоятельные структурные подразделения, руководители и заместители которых должны быть уволены. У юристов есть разные объяснения, что это такое самостоятельные структурные подразделения. Одни говорят, что это подразделения - юридические лица, но практика люстрации показывает, что увольняют чиновников тех подразделений, которые не имеют такого статуса. В частности, в генеральной прокуратуре был уволен начальник международно-правового управления и его заместители”, - отметил правозащитник.

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Захаров считает, что если в данный закон не будут внесены изменения, то Украина как государство со временем будет иметь дело с большим количеством обращений в Европейский суд по правам человека от уволенных чиновников.

Также он добавил, что уже сегодня есть несколько обращений в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности ряда положений данного закона.

Захаров надеется, что парламент VIII созыва сможет внести изменения в данный закон, особенно в части трудовой люстрации с тем, чтобы ответственность предусмотреная этим законом имела личный, а не коллективный характер.