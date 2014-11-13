Россия заявляет об угрозе безопасности Крыма

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Мы знаем отношение Запада и реваншистские настроения правительства Украины по отношению к Крыму. Из этого и вытекают все последствия», - сказал «начальник управления ФСБ России по республике Крым» Виктор Палагин.

Накануне главнокомандующий объединенных союзных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав сообщил, что Россия вводит в оккупированный ею и аннексированный Крым вооружение, способное нести ядерные боезаряды. В НАТО не имеют данных, есть ли там такие боезаряды, но вооружение, способное осуществить ядерную миссию, в Крыму уже есть.

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в юго-западном направлении является сложной из-за ситуации в Украине, увеличение иностранного военного присутствия у границ России и «нагнетание антироссийских настроений» со стороны НАТО. В связи с этим в Минобороны России обсуждают ход формирования группировки войск на территории Крыма.

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16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму произошел неконституционный референдум о самоопределении, который не признали ни международное сообщество, ни Украина.

После этого президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.