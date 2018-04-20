Журналист рассказал новые подробности об авто "козака" Гаврилюка (видео)

Журналист отметил, что автомобиль, на котором ездит нардеп Гаврилюк, предназначен для использования в зоне АТО.

Автомобиль со специальными номерными знаками, на котором заметили нардепа Михаила Гаврилюка, известного как "козак" Гаврилюк, не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Кручак, который ранее и сообщил об автомобиле депутата.

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"Итак, теперь что касается его авто с зелеными номерами, то согласно официальному ответу Департамента превентивной деятельности Национальной полиции: "существуют лишь специальные информационные таблички зеленого цвета, которые устанавливаются на транспортные средства, используемые спецподразделениями милиции в зоне АТО. Такой транспорт был временно ввезен на территорию Украины, для использования в зоне АТО, в связи с чем он не подлежит государственной или ведомственной регистрации и как следствие не может эксплуатироваться на улично-дорожной сети общего пользования", - написал Крутчак.

Как сообщал УНИАН, ранее на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак написал, что народный депутат Михаил Гаврилюк ездит на работу на авто, которое должны были передать в зону АТО.

Вскоре Гаврилюк подтвердил, что действительно пользуется автомобилем волонтерской организации. Нардеп объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом. Он уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости.