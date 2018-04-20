Парламентский комитет Ассоциации подтверждает, что Украина имеет перспективу стать членом ЕС

Европейские и украинские парламентарии призывают отразить европейские устремления Киева в тексте итоговой декларации саммита Украина-ЕС, который состоится в июле.

Парламентский комитет Ассоциации Украина-Европейский Союз подтверждает, что Киев имеет перспективу стать членом ЕС при условии соответствия и соблюдения определенных принципов.

Об этом говорится в итоговом заявлении и рекомендациях по итогам Седьмого заседания Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, которое 18-19 апреля состоялось в Страсбурге.

В частности, Парламентский комитет ассоциации подчеркивает, что «Соглашение об ассоциации не является конечной целью в отношениях ЕС-Украина, и приветствует ее европейские устремления»

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В этой связи европейские и украинские парламентарии отмечают, что "Украина имеет европейскую перспективу в соответствии с 49-й статьей Договора о Европейском Союзе и может обратиться, чтобы стать членом Европейского Союза при условии, что она соответствует Копенгагенским критериям и принципам демократии, соблюдает фундаментальные свободы и права человека и права меньшинств, а также обеспечивает верховенство права».

Также в Комитете считают, что "ЕС должен подтвердить европейские устремления Украины в тексте итоговой декларации, которая должна быть принята на 20-м саммите Украина-ЕС в июле 2018 года".

Как сообщал УНИАН, прошлогодний саммит Украина-ЕС завершился без принятия итоговой декларации.