Или президент, или премьер: Парубий считает, что "должна быть одна ветвь исполнительной власти"
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает изменения в Конституцию, которые смогут сбалансировать взаимоотношения между ветвями власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
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Отвечая на вопрос относительно его отношения к превращению Украины в парламентскую республику, Парубий сказал: "Я считаю наиболее оптимальным для Украины изменения в Конституцию, которые смогут сбалансировать взаимоотношения между ветвями власти".
"На самом деле, должна быть одна ветвь исполнительной власти", - отметил он.
На уточнение, идет ли речь о том, что это либо президент, либо премьер, спикер сказал: "Да. Как и Верховная Рада - законодательная власть. Иначе, какие бы не были фамилии, какие бы не были имена, всегда будет спрятан конфликт".
В то же время, спикер выразил мнение, что сейчас существует хорошее взаимодействие между президентом, правительством и парламентом.