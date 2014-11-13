В "ДНР" появился "Совбез", который возглавил комбат "Востока"

Его возглавил командир батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский, сообщается на так называемом официальном сайте пресс-центра "правительства и народного совета "ДНР".

"Постановляю: Образовать Совет безопасности Донецкой народной республики. Назначить секретарем Совета безопасности Донецкой народной республики Ходаковского Александра Сергеевича", - говорится в указе.

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"Секретарю совета" поручено в течение 10 дней представить на утверждение структуру и штатную численность.

Отмечается, что "Совет" создан "с целью защиты общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области национальной безопасности".