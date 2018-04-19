СБУ за 3,5 года предотвратила совершение более 400 терактов в Украине - Порошенко

16:34, 19 апреля 2018
Политика
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Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах, отметил Порошенко / фото president.gov.ua

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

«Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. СБУ за 3,5 последних года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины», - заявил он.

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По словам главы государства, значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины.

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Теги: #СБУ#теракт#Петр Порошенко