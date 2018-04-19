СБУ за 3,5 года предотвратила совершение более 400 терактов в Украине - Порошенко
16:34, 19 апреля 2018Политика
208
По словам главы государства, значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях в РФ.
Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах, отметил Порошенко / фото president.gov.ua
Служба безопасности Украины за 3,5 года предотвратила совершение в разных регионах Украины более 400 терактов.
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
«Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. СБУ за 3,5 последних года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины», - заявил он.
Читайте такжеКиев потребует от России выдачи подозреваемых в совершении теракта возле телеканала "Эспрессо"
По словам главы государства, значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter