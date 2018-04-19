Савченко возили из СИЗО на экспертизу

Вместе с тем пресс-секретарь не предоставила никаких подробностей проведения следственных действий.

Подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота народного депутата Надежду Савченко сегодня возили из СИЗО на экспертизу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

«Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда, получили вечером накануне). Она, как всегда, - несокрушимая. Ее сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.