В 2012 году Порошенко настоял, чтобы военные корабли строили на его "Ленинской Кузне" - экс-командующий ВМС

Он сообщил, что изготавливать военные катера планировалось на Черноморском судостроительном заводе, однако тогдашний министр экономразвития Порошенко настоял на размещении этого госзаказа на заводе "Ленинская Кузня".

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин утверждает, что в 2012 году в то время министр экономического развития Петр Порошенко настоял, чтобы военные корабли строили на заводе "Ленинская Кузня" в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильин заявил во время допроса на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Говоря о событиях, которые предшествовали аннексии Россией Крыма, Ильин сообщил, что с 2010 года финансирование Вооруженных сил существенно улучшилось, по его словам, на 80%.

В 2011 году была начата реализация программы кораблестроения для Военно-морских сил. Был заложен корвет "Владимир Великий". В 2012 году была утверждена концепция строительства кораблей и началось строительство катеров типа "Гюрза-М" на заводе "Ленинская Кузня". Ильин также отметил, что была проведена оценка всех кораблестроительных заводов Украины и было предложено изготавливать эти катера на Черноморском судостроительном заводе.

«Но был маленький нюанс. Министром экономического развития этот заказ был заблокирован. Установили причину - было требование разместить заказ на "Ленинской Кузне"», - сообщил он.

Справка УНИАН. С 23 марта по 3 декабря 2012 года Порошенко занимал должность министра экономического развития и торговли в правительстве Януковиче.

Ильин с 2012 по 2014 год был командующим Военно-морскими силами Украины.