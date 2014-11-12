Порошенко поручил перевести ряд судов из оккупированных боевиками Донецка и Луганска

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми ряд судов из Донецка и Луганска переведены в Харьков, Славянск, Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документами предусматривается, что хозяйственный суд Донецкой области, Донецкий апелляционный хозяйственный суд и хозяйственный суд Луганской области будут расположены в Харькове.

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Апелляционный суд Луганской области переведен в Северодонецк, Донецкий окружной административный суд - в Славянск, Луганский окружной административный суд - в Северодонецк, Донецкий апелляционный административный суд - в Краматорск.

"Такие решения президент принял для обеспечения надлежащих и безопасных условий работы судов и своевременного рассмотрения дел. Глава государства также поручил председателям Харьковской, Луганской и Донецкой областных государственных администраций принять меры для обеспечения указанных судов служебными помещениями", - говорится в сообщении.