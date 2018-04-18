Обращение к Варфоломею по признанию поместной церкви в Украине готовили все фракции Рады, кроме «Оппоблока»

Среди инициаторов проекта постановления о поддержке обращения относительно украинской поместной церкви есть представители всех парламентских фракций, кроме одной.

В Верховную Раду поступил "Проект Постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" (№8284).

Читайте также"Закончится большим пшиком": Московский патриархат прокомментировал возможность автокефалии православной церкви в Украине

Карта и текст документа появились на сайте парламента. Среди инициаторов проекта: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, глава фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, глава фракции БПП Артур Герасимов, глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, глава фракции РПЛ Олег Ляшко, глава фракции «Самопомочи» Олег Березюк, заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив.

Таким образом, к проекту постановления об обращении к вселенскому патриарху причастны руководство Рады и представители всех фракций парламента, за исключением фракции «Опоблока» (третьей по количеству депутатов) и депутатской группы партии «Відродження».

Отмечается, что проект уже направлен в профильный комитет.

Напомним, Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Президент Петр Порошенко во время встречи с главами парламентских фракций призвал Верховную Раду поддержать обращение к Вселенскому патриарху по созданию единой поместной Украинской православной церкви.