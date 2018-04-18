СБУ дважды предупреждала Януковича об угрозе нападения со стороны России

Глава СБУ присылал президенту письма об угрозе нацбезопасности Украины со стороны России 15 января 2013 года, а также уже 17 февраля 2014 года - об угрозе территориальной целостности Украины со стороны РФ.

Служба безопасности Украины дважды сообщала экс-президенту Виктору Януковичу, что существует угроза нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко во время допроса депутата Михаила Добкина в Оболонском суде, передает ТСН.

По словам Кравченко, адвокаты Януковича пытались доказать, что их подзащитный не знал об угрозе украинскому суверенитету и целостности со стороны России. Однако обвинение располагает рассекреченными правоохранителями документами, которые свидетельствуют о другом.

Глава СБУ присылал президенту письма об угрозе нацбезопасности Украины со стороны России 15 января 2013 года, а также уже 17 февраля 2014 года - об угрозе территориальной целостности Украины со стороны РФ.

Также экс-президенту в письме от 15 января 2013 сообщали о том, что в России создана межведомственная группа при президенте, целью которой было политическое, гуманитарное и экономическое обеспечение интервенции в Украину. Было указано, что ее координирует Администрация президента РФ, сообщено о финансово-промышленных группах, которые будут задействованы в мероприятиях против Украины.

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Этапом подготовки было доминирование российских энергетических компаний на украинском рынке, распространение влияния на машиностроение, морскую отрасль, сферу связи и тому подобное. Также проводилась работа с россиянами за границей, распространялся русский язык, российские центры, усиливались общественные организации, которые выступают за объединение России и Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-президента Януковича в совершении государственной измены, проводит допрос Добкина.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.