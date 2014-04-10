Делегация РФ покинула сессию ПАСЕ и угрожает не вернуться

Об этом заявил глава делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

"Наше пребывание здесь добровольный выбор, но этот выбор может быть изменен" , - подчеркнул он.

Пушков подчеркнул, что наиболее экстремистские настроения не возобладали в ассамблее.

"Предложение исключить Россию из ассамблеи не прошло. За это проголосовали всего 55 депутатов. Это показывает, что у большинства сохраняется здравый смысл", - пояснил он.

Тем не менее, была принята другая поправка, фактически ограничившая все права делегации РФ, в том числе участие в бюро, право голосовать, права участвовать в мониторинговых комиссиях.

"Мы считаем, что это грубейшее нарушение прав нашей делегации. Мы считаем, что это является достаточным основанием для российской делегации рассмотреть вопрос о своем дальнейшем участии в деятельности ПАСЕ", - заявил Пушков.

Читайте такжеПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса до конца года из-за аннексии Крыма "Сейчас мы покинем эту сессию в знак протеста. Мы не примем участия в дальнейшей работы этой сессии и оставляем за собой право рассмотреть вопрос о дальнейшем участии России в ПАСЕ", - подчеркнул он.

Сессия ПАСЕ началась 7 апреля и продлится до 11 апреля.

Ранее в четверг ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что действия России по присоединения Крыма являются нарушением международного права. Делегация РФ лишена права голоса в ассамблее за принятие Крыма и исключена из всех руководящих органов до конца года. Это мягкий вариант санкций из тех, что были предложены. Вторая инициатива - о лишении делегации полномочий - была отклонена.

Справка. ПАСЕ - консультативный орган Совета Европы. Состоит из 318 членов и такого же количества их заместителей. Члены ПАСЕ назначаются национальными парламентами в количестве от 2 до 18 человек в зависимости от численности населения страны. Всего в ПАСЕ представлены 47 стран, статус наблюдателя имеют Канада, Израиль и Мексика.

Сессии ПАСЕ проводятся четыре раза в год в Страсбурге и длятся неделю. В повестку дня вносятся на обсуждение актуальные европейские и международные события.