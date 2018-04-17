Пиар в предвыборный год: дипломат объяснил "церковную" инициативу Порошенко

Дипломат раскритиковал желание Порошенко объединить церкви за год до выборов, назвав это пиаром.

Проблема существует и она острая, а разговоры о том, что "политики не должны вмешиваться в дела церковные" - не более, чем политический инфантилизм, или плохо скрытые попытки оставить все, как есть в интересах Москвы.

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Об этом на своей странице в соцсети написал дипломат Богдан Яременко, комментируя попытку Петра Порошенко "объединить украинское православие". Он отметил, что преодоление раскола в украинском православии, как и сма раскол - "это не дело церкви, а результат действий людей, политиков".

Он отмечает, что это прекрасно, что президент Порошенко снова поговорил со Вселенским Патриархом, "заручился поддержкой-письмами-обращениями представителей" Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. "Но попытка исключить, вынести за рамки процесса Украинскую православную церковь Московского патриархата, не преодолеет раскол в православии", - написал дипломат.

"Если Петр Алексеевич не понял до конца позицию Вселенского Патриархата, то попробую объяснить: ВП хочет преодолеть раскол, а не зафиксировать его какие-то новые линии. Так, для того, чтобы тема томоса (решение о предоставлении статуса автокефалии) приобрела для Константинополя (Священного Синода Вселенского Патриархата) реальное значение и звучание действительно побуждают нас оформить соответствующее прошение и от православного сообщества, и от государственной власти", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Верховная Рада уже высказывала свою позицию и смысла делать еще какие-то обращения он не видит по одной причине - для Вселенского Патриархата отдельных обращений части (но не всех) православных церквей Украины будет недостаточно.

Также он отметил, что "именно на формирование общего видения процесса преодоления раскола в православии среди украинских верующих и духовенства могла бы быть направлена деятельность президента Порошенко. Могла бы.... Но не стала".

"В 2014 году мы предлагали свои услуги в этом вопросе. Помните Валерий Чалый, как я предупреждал вас летом 2014 года, что тема православия станет для Порошенко актуальной за год до выборов, но это будет слишком поздно? И помните, что вы мне ответили?

Объединение украинского православия в какой-то из форм должно сначала стать фактом жизни в Украине. Фактом жизни, который ценится и оберегается государством. И только после этого Вселенский Патриархат наберется политического мужества сделать свой шаг. Вселенскому Патриархату более 2 тысяч лет. Играть в угоду политикам государства, которому 20 с лишним лет, которые выбираются в лучшем случае на два срока ВП не будет", подчеркнул дипломат.

"Наша власть, и многие из нас надеются, что вопрос стабильности гривны за нас решит МВФ, борьбы с коррупцией - США, безопасности - НАТО, влияния ФСБ на РПЦ - Вселенский Патриархат. К сожалению, так не будет. Сначала украинская власть, выбранная и поддерживаемая украинским народом должна решить все эти вопросы. А дальше все приложится. Если оно еще будет нужно", - написал Яременко, добавив, что "узаконивать раскол и наше бездействие Варфоломей не будет".

"Сейчас же наступило неожиданное "прозрение" президента - надо что-то делать! И как всегда, началась имитация. Имитация бурной деятельности по созданию Автокефальной православной церкви. Так не получится. Или задачи никто и не ставит? Только пиар!", - подытожил Яременко.