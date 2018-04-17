Порошенко скоро объявит о начале создания единой украинской православной церкви - СМИ

Вселенский патриарх Варфоломей одобрил создание единой украинской православной церкви.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Администрации президента.

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По словам источников, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, в сентябре прошлого года Порошенко исключил возможность запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, в ежегодном послании Верховной раде он заявил, что признание автокефалии украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви.

Порошенко также исключил запрет деятельности других православных конфессий.

"Но никто не имеет права лишить украинцев права на собственную церковь", - отметил президент.