В Раде зарегистрировали законопроекты о легализации коррупционных доходов

В случае принятия этих законопроектов НАБУ придется закрыть все уголовные производства о незаконном обогащении ТОП-чиновников, которые они сейчас ведут, отмечает ГПК.

В Верховной Раде зарегистрировали пакет законопроектов, которые предлагают легализовать коррупционно полученные доходы, а также освободить чиновников от ответственности за ложь в декларации. Законопроекты подали народные депутаты от Блока Петра Порошенко Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, предлагается ввести так называемое добровольное “нулевое” декларирование, что позволит подать тайную декларацию о нелегально полученных доходах или имуществе и освободиться от ответственности. Это предлагается в первом законопроекте во втором - соответствующие изменения в Налоговый кодекс с определением ставок налога.

Читайте такжеНАПК детально проверит 60 деклараций топ-чиновников: среди них – Порошенко, Гройсман и Парубий

В случае принятия этих законопроектов НАБУ придется закрыть все уголовные производства относительно незаконного обогащения ТОП-чиновников, которые они сейчас ведут, отмечает ЦПК.

Согласно действующему сейчас законодательству, все имущество, приобретенное чиновником после апреля 2015 и не подтвержденное официальным доходом, должно быть предметом незаконного обогащения, что влечет уголовную ответственность на срок до 5 лет с конфискацией.

Новый законопроект сделает это невозможным, ведь предлагается исключать из-под добровольного декларирования те объекты, по которым будет судебное решение о приобретении, создании или получении в результате коррупционного правонарушения. То есть нужно доказательство того, что имущество приобретено с отката или взятки или именно эти средства разворованы путем злоупотребления служебным положением. Если нет зафиксированного факта передачи взятки, на которую был приобретен, скажем, роскошный особняк под Киевом, то эта недвижимость будет считаться законной.

То же самое касается “лжи в декларации”, что является преступлением. Все чиновники смогут подать еще одну добровольную тайную декларацию, которую нельзя будет использовать в качестве доказательства, однако можно будет успешно использовать, чтобы не объяснять ни НАПК, ни НАБУ источники своих состояний.

Как сообщал УНИАН, по словам главы ГПУ Юрия Луценко, в Украине нет ни одной госорганизации, "состоящий только из честных граждан".