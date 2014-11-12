Результаты выборов в Парламент официально опубликованы

Как напоминает ТСН, в состав ВР VIII созыва избран 421 народный депутат, из них 225 – по партийным спискам и 196 – в мажоритарных округах. Партия "Блок Петра Порошенко" получила 132 депутатских мандата, "Народный фронт" - 82, "Объединение "Самопомич" – 33, "Оппозиционный блок" – 29, Радикальная партия Олега Ляшко – 22, "Батькивщина" – 19, ВО "Свобода" – 6.

От партий "Сильная Украина", "Заступ", "Воля" и "Правый сектор" избраны по одному народному депутату в мажоритарных округах.

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В 94 мажоритарных округах избраны депутаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы.

Победители выборов-2014 имеют двадцать дней на увольнение с предыдущей работы.