Политические силы подписали протокол работы будущей коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала представитель партии “Народный фронт” Виктория Сюмар.

Она отметила, что в этом протоколе “изложены основы, на которых мы работаем”.

“Здесь речь идет о том, что коалиционное соглашение, которое нарабатывается рабочими группами и, собственно, согласуется всей рабочей группой, что это коалиционное соглашение будет основой программы деятельности украинского правительства”, - сказала Сюмар.

Она добавила, что в документе, в частности говорится о том, кто должен быть членами коалиции. “Здесь записано о том, что это и Радикальная партия Ляшко, и Всеукраинское объединение “Батькивщина”, - сказала представитель “Народного фронта”.

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Вместе с тем, подчеркнула она, в документе подчеркивается, что “в коалицию не могут входить депутаты, которые голосовали за “диктаторские законы” 16 января, и члены политического объединения “Оппозиционный блок”.

Кроме того, сказала Сюмар, прописано то, что премьер-министр будет формировать состав Кабинета министров после консультаций парламентской коалиции и министры сами будут подбирать себе заместителей.

“Это базовые вещи, на основе которых работают сегодня все члены рабочей группы, и на основе которых будет написано коалиционное соглашение, проект которого мы планируем закончить в пятницу”, - отметила она и добавила, что далее проект будет передан на рассмотрение всем будущим фракциям.

На основе этого соглашения, сказала Сюмар, “будут подбираться министры, которые могут профессионально и эффективно воплощать в жизнь те наработки, которые сегодня являются базовыми и программными принципами членов коалиции нового украинского парламента”.

Сюмар отметила, что данный протокол подписан всеми участниками коалиционных переговоров - “Народным фронтом”, “Блоком Петра Порошенко”, “Самопомичю”, “Батькивщиной” и Радикальной партией.