Россия готовится к оккупации Украины, перебрасывая на Донбасс свои войска – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«В последнее время Россия активизировала переброску на подконтрольные террористам районы Донецкой и Луганской областей Украины военной техники, в том числе тяжелой, и личного состава Вооруженных сил РФ”, - сказал Перебийнис.

По его словам, этому есть неопровержимые доказательства, которые подтверждаются и международными партнерами Украины в США, Евросоюзе и НАТО.

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Кроме того, Россия продолжает сосредоточение военных подразделений вблизи границы с Украиной, фиксируется активизация воздушной разведки позиций украинских военных. “Речь идет о продолжении военной агрессии в отношении Украины и фактически подготовке оккупации суверенной территории нашего государства”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что, несмотря на то, что факт российской военной агрессии на Донбассе уже не ставится под сомнение практически никем в мире, официальные представители РФ продолжают отрицать наличие подразделений своих вооруженных сил на Донбассе. “Фактов того, что на Донбассе присутствуют регулярные российские военные части, более чем достаточно - как у наших спецслужб, так и у спецслужб наших партнеров... То, что Россия убирает с техники и своих военных опознавательные знаки, не должно никого вводить в заблуждение”, - добавил Перебыйнис.