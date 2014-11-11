Россия готовится к оккупации Украины, перебрасывая на Донбасс свои войска – МИД
МИД Украины заявляет об активизации переброски на подконтрольные террористам районы Донбасса военной техники из России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.
«В последнее время Россия активизировала переброску на подконтрольные террористам районы Донецкой и Луганской областей Украины военной техники, в том числе тяжелой, и личного состава Вооруженных сил РФ”, - сказал Перебийнис.
По его словам, этому есть неопровержимые доказательства, которые подтверждаются и международными партнерами Украины в США, Евросоюзе и НАТО.
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Кроме того, Россия продолжает сосредоточение военных подразделений вблизи границы с Украиной, фиксируется активизация воздушной разведки позиций украинских военных. “Речь идет о продолжении военной агрессии в отношении Украины и фактически подготовке оккупации суверенной территории нашего государства”, - сказал Перебыйнис.
Он отметил, что, несмотря на то, что факт российской военной агрессии на Донбассе уже не ставится под сомнение практически никем в мире, официальные представители РФ продолжают отрицать наличие подразделений своих вооруженных сил на Донбассе. “Фактов того, что на Донбассе присутствуют регулярные российские военные части, более чем достаточно - как у наших спецслужб, так и у спецслужб наших партнеров... То, что Россия убирает с техники и своих военных опознавательные знаки, не должно никого вводить в заблуждение”, - добавил Перебыйнис.