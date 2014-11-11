МИД направил очередную ноту протеста России из-за ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«В ноте Украина выразила решительный протест в связи с продолжающимися актами агрессии России против Украины, оказанием поддержки так называемым террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР», продолжением действий, направленных на дальнейшую эскалацию ситуации в Украине, а также наращиванием группировок вооруженных сил России вблизи государственной границы», - сказал он.

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По словам Перебыйниса, в ноте указаны конкретные акты таких действий.

В частности в ноте говорится о артиллерийско-минометных обстрелах позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районах Донецка, Павлополя, Счастья, Станицы Луганской, проведение ряда атак с поддержкой танков на блокпост №37 сил АТО в районе населенного пункта Крымское.

Кроме того, в ноте отмечается накопление военной техники и личного состава российских вооруженных сил на территории Киевского района Донецка, перемещение с территории РФ в направлении населенного пункта Красный Луч Луганской области колонн военной техники в составе 32 танков и 16 гаубиц.

"МИД Украины выступило с решительным требованием к Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния, в частности вторжение вооруженных сил РФ, в том числе тяжелой военной техники на территорию Украины, отвести вооруженные силы РФ от границы Украины, расследовать все преступления и наказать виновных", - сказал Перебыйнис.